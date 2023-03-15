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Защитник ЦСКА Гаич: Заболотный — классный человек и хороший форвард

Защитник ЦСКА Гаич: Заболотный — классный человек и хороший форвард
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Защитник ЦСКА Милан Гаич высказал мнение о нападающем армейцев Антоне Заболотном.

«Для Заболотного хорошо, что он наконец-то забил в РПЛ — хоть и забивал уже в Кубке. Надеюсь, что с этого гола Антон начнёт голевую серию. Заба — классный человек и хороший форвард. Я рад за него», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Антон Заболотный забил свой первый гол в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в матче 19-го тура с самарскими «Крыльями Советов». Армейцы разгромили соперника со счётом 4:0. Кроме Заболотного, в составе ЦСКА отличились Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша. Встреча состоялась в Москве 12 марта. «Крылья Советов» и ЦСКА встретятся также в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

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