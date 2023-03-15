Йоахим Лёв может возглавить сборную Бразилии

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв заинтересован в работе со сборной Бразилии.

63-летний немецкий специалист находится без работы после ухода с поста наставника сборной Германии в 2021 году и с удовольствием рассмотрит предложение сборной Бразилии о работе, сообщает Bild.

Сборная Бразилии осталась без тренера после чемпионата мира в Катаре, где под руководством Тите дошла до 1/4 финала и уступила команде Хорватии. В феврале 2023 года руководство сборной Бразилии объявило о назначении Рамона Менезеса на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

Ранее Лёв заявлял о готовности вернуться к тренерской деятельности, но только в случае получения интересного предложения. Он работал главным тренером немецкой сборной с 2006 по 2021 год. Под его руководством команда стала победителем чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии и Кубка конфедераций 2017 года в России.