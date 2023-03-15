Уткин: мне одному кажется, что ЭСК — это инициалы? Эльвира Сигизмундовна Клаттенбург
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Известный комментатор Василий Уткин оценил ряд решений Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС).
«Только мне одному всё время кажется, что ЭСК — это инициалы? Имя, отчество и фамилия? Карасёв свистнет. Безбородов не свистнет. Рак на горе со свистком ещё подумает. И через пару дней Эльвира Сигизмундовна Клаттенбург всех рассудит», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
В частности, комиссия постановила, что Владислав Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом», а судья Артём Любимов правильно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Динамо». В то же время Артём Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Факелом».
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