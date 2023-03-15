Анчелотти: опыт игры с «Челси» в прошлой ЛЧ позволит нам подготовиться к «Ливерпулю» иначе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» вспомнил о четвертьфинальном противостоянии прошлого сезона, когда после победы в Лондоне над «Челси» (3:1) в Мадриде «сливочные» уступали 0:3, но смогли переломить ход матча и вырвать победу по сумме двух игр (5:4).

«Возможно, открыто я не показываю какого-то напряжения или волнения, но в самих матчах бывают периоды, когда ты сильно страдаешь, и это самое нормальное явление. Против «Челси» был один из таких моментов. Все игроки, которые были частью того камбэка, помнят о той игре.

Воспоминания после матчей с «Челси» до сих пор очень живы, и это поможет нам спланировать особенный план на встречу с «Ливерпулем». По этой причине важно постараться не делать никаких расчётов и повторить ту же игру, которую мы продемонстрировали в прошлый раз,», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

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