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«Он может написать историю «Реала», как Модрич, Кроос и Бензема». Анчелотти — о Винисиусе

«Он может написать историю «Реала», как Модрич, Кроос и Бензема». Анчелотти — о Винисиусе
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о своём вингере Винисиусе Жуниоре, а также решил не комментировать его конфликты с арбитрами.

«Конфликт Винисиуса с судьями? Я доволен его прогрессом и не особо зацикливаюсь на этом. В последнем матче он был образцовым. Но я сосредоточен на том, что он демонстрирует на поле, и это лучшее, что он делает. Он на правильном пути, чтобы написать историю « Реала» в ближайшие годы, как это сделали Модрич, Кроос, Бензема, Каземиро… Вся эта группа была фантастической, особенно в Лиге чемпионов», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «сливочных».

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