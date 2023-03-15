Анчелотти объяснил, почему вингер «Реала» Эден Азар редко выходит на поле

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил слова вингера Эдена Азара о том, что они редко контактируют, а также объяснил, почему бельгиец получает мало игрового времени.
«Наши отношения не холодные. Он был очень честен, сказав, что мы мало разговариваем, и это правда. Часто это вопрос характера, вам лучше разговаривать с одним человеком, чем с другим. Но самое важное для меня это то, что, хотя мы мало разговариваем и я не часто выпускаю его на поле, он уважает меня, а я его. Для меня это очень ценно.
Если он мало играет, то это потому, что существует большая конкуренция. На его позиции есть игрок, который вносит большой вклад, и это Винисиус», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.
«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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