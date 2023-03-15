«Алания» уволила Заура Тедеева. Команда идёт на третьем месте в ФНЛ

«Алания» решила уволить Заура Тедеева с поста главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В данный момент владикавказская команда занимает третье место турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» на семь очков.

Заур Тедеев возглавил команду в июне 2022 года, подписав контракт на три года. На этом посту специалист сменил Спартака Гогниева. Ранее Тедеев работал в качестве и. о. главного тренера «Ростова».

С момента возобновления сезона Первой лиги «Алания» провела только два матча, оба раза сыграв вничью. Сначала команда поделила очки с «Нефтехимиком» (0:0), а затем с «Кубанью» (1:1). В следующем туре клуб из Владикавказа встретится с ульяновской «Волгой». Матч состоится в воскресенье, 19 марта.