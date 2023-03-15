Гендиректор «Динамо» — о «Зените»: прошли самого сильного соперника в этом розыгрыше Кубка

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«Мы прошли самого сильного соперника в этом розыгрыше Кубка. Будем надеяться, что дальше всё получится», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата».

Основное время победителя этой встречи не выявило. Всё решилось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Динамо» — 5:4. Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника. Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». «Зенит» сумел сравнять счёт только на 36-й минуте, когда полузащитник Зелимхан Бакаев сравнял счёт ударом головой после навеса с фланга.