Гендиректор «Динамо» — о «Зените»: прошли самого сильного соперника в этом розыгрыше Кубка
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых в матче Фонбет Кубка России с «Зенитом».
«Мы прошли самого сильного соперника в этом розыгрыше Кубка. Будем надеяться, что дальше всё получится», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата».
Основное время победителя этой встречи не выявило. Всё решилось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Динамо» — 5:4. Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника. Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». «Зенит» сумел сравнять счёт только на 36-й минуте, когда полузащитник Зелимхан Бакаев сравнял счёт ударом головой после навеса с фланга.
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