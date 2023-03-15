Тюкавин: если бы не победили «Зенит» — был бы скандал. Но и сейчас просто так не оставят
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что клуб будет оспаривать неназначенный пенальти в матче с «Зенитом» (1:1, 5:4 в серии пенальти) в рамках второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов.
«Если бы мы не победили «Зенит» — был бы скандал. Думаю, что и сейчас будет, просто так это не оставят. Клуб будет оспаривать решение судьи», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Речь идёт об эпизоде на 63-й минуте встречи, когда игрок «Зенита» Клаудиньо сфолил в своей штрафной на Тюкавине. Долгое время арбитры проверяли эпизод, после чего момент проверял главный арбитр Евгений Кукуляк, который после пересмотра принял решение не ставить 11-метровый удар.
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