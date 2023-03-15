Тюкавин рассказал, как судья объяснил решение не назначать пенальти в матче с «Зенитом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил решение главного арбитра матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.) не назначать пенальти после фола полузащитника хозяев Клаудиньо на форварде.
«Конечно, не ожидали, что поведём в счёте на 16-й секунде с «Зенитом». Хорошо, что забили так рано, были этому очень рады. Быстрый гол всегда выбивает соперника из колеи. Думаю, что они тоже не ожидали такого начала матча.
Был ли пенальти? Я считаю, что нужно было ставить. Как и все считают, что нужно было назначать. Идёт подача в штрафную — мне бьют по ноге. Судья пошёл посмотреть VAR и сказал: «Недостаточное касание». А какое тогда касание ноги должно быть, перелом ноги или что? Раньше за подобное давали пенальти. Но я уже забыл про это. Главное, что нам удалось одержать победу и пройти дальше», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 15 марта 2023
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