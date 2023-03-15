«Реал» — «Ливерпуль»: команды не открыли счёт по итогам первого тайма

Сегодня, 15 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимает «Ливерпуль». Команды встречаются на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За 45 минут игрового времени мадридский клуб был ближе к тому, чтобы открыть счёт в этой встрече, но игроки «Ливерпуля» смогли отразить все атаки хозяев поля. Для того, чтобы сравняться по сумме двух встреч, команде Юргена Клоппа необходимо забить три мяча и при этом не пропустить.
Первая игра между командами на «Энфилде» завершилась разгромной победой «сливочных» со счётом 5:2. Стоит отметить, что к 14-й минуте подопечные Карло Анчелотти уступали 0:2, но после этого смогли переломить ход встречи, отправив в ворота Алисона Бекера пять мячей.
- 15 марта 2023
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