Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 13 голов в последних восьми матчах плей-офф Лиги чемпионов.
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов француз отличился хет-триком в игре с «Челси», а также забил три мяча в ворота «Пари Сен-Жермен». В ответном матче с лондонским клубом Карим забил ещё один гол, а в двух матчах с «Манчестер Сити» Карим отметился дублем и забитым мячом.
Бензема не отметился результативными действиями в выигранном мадридским клубом финале прошлогодней Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
В нынешнем сезоне в первом матче с «Ливерпулем» Бензема отметился дублем, а в ответном матче отметился голом.
В число участников следующего раунда вошли итальянские «Милан», «Интер» и «Наполи», английские «Челси» и «Манчестер Сити», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и лиссабонская «Бенфика».
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