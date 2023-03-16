Ковтун: при Слуцком «Рубин» был понятен

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной России Юрий Ковтун прокомментировал выступление казанского «Рубина» в текущем сезоне Мелбет Первой лиги.
«В Казани произошли большие перемены, и, скорее всего, к лучшему. Они сохранили состав, добавили несколько сильных игроков. Видимо, были какие-то сложности внутри клуба, раз теряли очки в начале сезона. При Слуцком «Рубин» был понятен: он играл сам и давал играть соперникам. Секретов не было. Уже на сборах нам поступала информация, что команда поменялась в плане тактики, структуры. Теперь им нужно набирать очки и занимать одно из первых мест. Такой клуб обязан решать серьёзные задачи», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого покинул Российскую Премьер-Лигу по окончании сезона-2021/2022, заняв 15-е место в турнирной таблице.
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
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