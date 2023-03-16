Ловчев прокомментировал ничью в матче «Спартак» — «Урал» в 1/2 финала Кубка России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором красно-белые встречались с «Уралом». Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1. По мнению экс-футболиста, «Спартак» устал эмоционально, что повлияло на игру команды. Также он подчеркнул, что сказывается дисквалификация Александра Соболева и Шамара Николсона.
«Спартак» был выхолощенный. Не было лёгкости в том, как ходит мяч, — в пасе, меньше игры в одно-два касания, что связано и с качеством поля. Соответственно, и моментов стало меньше. Всё зацикливалось на Промесе, мало вариантов в атаке. Не было лёгкости, это особенно заметно по молодому Мелёшину. Он очень сильно устал, это было заметно по ходу игры, тяжело дышал.
«Спартаку», конечно, сильно не хватает Соболева и Николсона в Кубке, аукается дисквалификация. С другой стороны, лучше шанса, чтобы проявить себя, у молодого игрока может и не быть. Тут надо дышать жабрами, но бежать.
Отдельно — про историю частых встреч одних и тех же команд. Такого у нас ещё не случалось, и, на мой взгляд, это «Спартаку» точно не на пользу. «Урал» не является раздражителем сильным, несмотря на всю свою беспроигрышную серию. Вижу, что «Спартак» устал, а эмоционального завода от противостояния с этим соперником не случилось», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Напомним, ответный матч «Спартака» и «Урала» состоится 5 апреля.
- 16 марта 2023
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