Анчелотти: Винисиус для меня — лучший футболист в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) назвал бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора лучшим футболистом планеты.

«Для меня он лучший [футболист] в мире. Он не забил «Ливерпулю», но сыграл очень хорошо и отдал результативную передачу», — приводит слова Анчелотти Marca.

В текущем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач.

В четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет с одной из следующих команд: «Баварией», «Манчестер Сити», «Челси», «Бенфикой», «Интером», «Наполи», «Миланом». В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барсы» на девять очков.

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