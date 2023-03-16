Анчелотти: Винисиус для меня — лучший футболист в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) назвал бразильского вингера команды Винисиуса Жуниора лучшим футболистом планеты.
«Для меня он лучший [футболист] в мире. Он не забил «Ливерпулю», но сыграл очень хорошо и отдал результативную передачу», — приводит слова Анчелотти Marca.
В текущем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач.
В четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет с одной из следующих команд: «Баварией», «Манчестер Сити», «Челси», «Бенфикой», «Интером», «Наполи», «Миланом». В чемпионате Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующей «Барсы» на девять очков.
У каких футболистов самые огромные отступные?
- 16 марта 2023
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