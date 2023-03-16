Источник: Карадениз возглавит «Рубин-2». Клуб создадут на основе любительской команды
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Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз возглавит вторую команду казанцев, сообщает телеграм-канал «Инсайдлар».
В следующем сезоне «Рубин-2» получит профессиональный статус и заявится во Вторую лигу. В состав войдут выпускники академии казанского клуба, в текущем году выступающие в ЮФЛ, а также игроки «Нэфиса» — казанской любительской команды. Именно на базе последней команды и создаётся «Рубин-2». Ранее Карадениз прилетал в Казань в гости и посетил матч «Рубина» в рамках Мелбет Первой лиги.
Напомним, турецкий футболист выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год. Карадениз выигрывал с «Рубином» два чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка России и бронзовые медали РПЛ. Полузащитник также завершил карьеру в Казани.
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