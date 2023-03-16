Бывший защитник сборной России, «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун рассказал, что не переехал в Англию, так как трансфер отменил Николай Толстых.
«Один раз из «Динамо» отправили на смотрины в «Уимблдон», другой — в «Саутгемптон». Неделю потренировался, окунулся в эту атмосферу, сыграл товарищеский матч. В паре эпизодов что-то нереальное сотворил — они офигели. Сказали: «Super, good!» Приезжаю в Москву, думаю: «Ну всё, надо собирать вещи». Но Николай Саныч Толстых всё отменил. Никуда я не уехал. Может быть, и к лучшему. А может быть, Англия была «моей» страной», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
За свою карьеру футболист выступал только за клубы из СССР и России.
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
- 16 марта 2023
-
16:45
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:51
-
14:40
-
14:28
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:51
-
13:40