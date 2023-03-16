Юрий Ковтун рассказал, что не переехал в Англию, так как трансфер отменил Николай Толстых

Бывший защитник сборной России, «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун рассказал, что не переехал в Англию, так как трансфер отменил Николай Толстых.

«Один раз из «Динамо» отправили на смотрины в «Уимблдон», другой — в «Саутгемптон». Неделю потренировался, окунулся в эту атмосферу, сыграл товарищеский матч. В паре эпизодов что-то нереальное сотворил — они офигели. Сказали: «Super, good!» Приезжаю в Москву, думаю: «Ну всё, надо собирать вещи». Но Николай Саныч Толстых всё отменил. Никуда я не уехал. Может быть, и к лучшему. А может быть, Англия была «моей» страной», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

За свою карьеру футболист выступал только за клубы из СССР и России.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»: