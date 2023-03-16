Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Ковтун рассказал, что не переехал в Англию, так как трансфер отменил Николай Толстых

Юрий Ковтун рассказал, что не переехал в Англию, так как трансфер отменил Николай Толстых
Комментарии

Бывший защитник сборной России, «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун рассказал, что не переехал в Англию, так как трансфер отменил Николай Толстых.

«Один раз из «Динамо» отправили на смотрины в «Уимблдон», другой — в «Саутгемптон». Неделю потренировался, окунулся в эту атмосферу, сыграл товарищеский матч. В паре эпизодов что-то нереальное сотворил — они офигели. Сказали: «Super, good!» Приезжаю в Москву, думаю: «Ну всё, надо собирать вещи». Но Николай Саныч Толстых всё отменил. Никуда я не уехал. Может быть, и к лучшему. А может быть, Англия была «моей» страной», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

За свою карьеру футболист выступал только за клубы из СССР и России.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:

«В Киев уедешь — в Россию не вернёшься». Где теперь легенда «Динамо» и «Спартака» Ковтун «В Киев уедешь — в Россию не вернёшься». Где теперь легенда «Динамо» и «Спартака» Ковтун
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023