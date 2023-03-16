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Ковтун: я должен был встряхнуть сам себя после автогола в Исландии

Ковтун: я должен был встряхнуть сам себя после автогола в Исландии
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Тренер ФК «Родина», бывший защитник сборной России Юрий Ковтун рассказал, как приходил в себя после автогола в матче отборочного цикла Евро-2000 с Исландией (0:1).

«Не совсем приятный был период. Пришлось себя перебарывать. Про автогол за «Динамо» тоже писали, но это ладно. А сборная тогда при Бышовце пятый раз подряд проиграла. У Исландии команда была объективно ниже уровнем, ещё и в концовке пропустили — понятно, что реакция была максимально болезненная. Конечно, я переживал.

Не то чтобы друзья после этого поменяли отношение ко мне или вообще вычеркнули из жизни — просто не теребили в тот момент, чтобы не бередить душу. Звонить, утешать — я и сам эти вещи не воспринимаю. Поэтому в общении с близкими был период затишья. Потом всё восстановилось. В той ситуации я прежде всего должен был встряхнуть себя и двигаться дальше. У меня получилось», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:

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