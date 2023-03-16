Силкин: «Динамо» показало, что с «Зенитом» можно бороться, несмотря на предвзятость судьи

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об итогах встречи москвичей с «Зенитом» (1:1, 4:5 пен.) в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Впечатления не очень приятные с точки зрения судейства, оно на своём уровне. Ну, невозможно за уши тащить всё время. Вы понимаете, о чём я говорю, о неназначенном пенальти. Но «Динамо» молодцы. Они в конце игры устроили минут за 15 такую карусель на половине поле соперника, что только «Динамо» могло забить. И несмотря на то, что пенальти – это лотерея, они выиграли, потому что они психологически были сильнее.
«Динамо» показало, что с «Зенитом» можно бороться, несмотря на предвзятое судейство. Мотивация была высокой, все бились и старались, внесли свой вклад в победу. Ну, хорошо, обыграли «Зенит». Но это ещё не всё. Если выиграют, то это конечно будет почётно, в год столетия что-то выиграть", — приводит слова Силкина телеграм-канал радио «Движение».
«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов вместе с «Акроном» и «Краснодаром». Последний участник определится в матче «Пари НН» — «Ростов» (16 марта, 18:00 мск). В полуфиналах Пути РПЛ между собой встречаются «Спартак» и «Урал» (первый матч — 1:1), а также «Крылья Советов» и ЦСКА (2:2).
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