Канчельскис: уже давно говорю, что VAR не нужен футболу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в очередной раз раскритиковал систему VAR. По его мнению, в футболе не нужны видео-ассистенты арбитров, ведь из-за этого главные судьи боятся самостоятельно принимать решения.

«Я уже давно говорю, что VAR не нужен футболу. Он нужен только в определении пенальти. VAR делает столько безобразных ошибок, после которых судьи на поле боятся принимать самостоятельное решение», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, в последнее время в матчах чемпионата и Кубка России арбитры стали допускать больше ошибок. Некоторых судей даже отстраняют на неопределённый срок. На фоне этого супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.