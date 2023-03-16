В РФС отреагировали на нахождение Быстрова на скамейке «Зенита» в матче Кубка России

Российский футбольный союз прокомментировал нахождение бывшего вингера «Зенита» Владимира Быстрова на скамейке сине-бело-голубых во время домашнего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:1, 4:5 в серии пенальти).
«На данном этапе соревнований ответственность за организацию матча лежит на клубе-хозяине. Владимир Быстров присутствовал на матче в качестве соведущего тревел-шоу «Это кубок, брат», — сказали представители службы коммуникаций РФС в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, ранее стало известно, что Быстров вместе с ребёнком его друга находились на скамейке запасных «Зенита», что попало в объективы телекамер. Согласно регламенту РФС, нахождение посторонних лиц в технической зоне запрещено. Их присутствие может привести к штрафу для клуба.
- 16 марта 2023
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