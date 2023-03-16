Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС отреагировали на нахождение Быстрова на скамейке «Зенита» в матче Кубка России

В РФС отреагировали на нахождение Быстрова на скамейке «Зенита» в матче Кубка России
Комментарии

Российский футбольный союз прокомментировал нахождение бывшего вингера «Зенита» Владимира Быстрова на скамейке сине-бело-голубых во время домашнего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:1, 4:5 в серии пенальти).

«На данном этапе соревнований ответственность за организацию матча лежит на клубе-хозяине. Владимир Быстров присутствовал на матче в качестве соведущего тревел-шоу «Это кубок, брат», — сказали представители службы коммуникаций РФС в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее стало известно, что Быстров вместе с ребёнком его друга находились на скамейке запасных «Зенита», что попало в объективы телекамер. Согласно регламенту РФС, нахождение посторонних лиц в технической зоне запрещено. Их присутствие может привести к штрафу для клуба.

Быстров с ребёнком сидели на скамейке «Зенита» в Кубке России. Теперь клубу грозит штраф Быстров с ребёнком сидели на скамейке «Зенита» в Кубке России. Теперь клубу грозит штраф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023