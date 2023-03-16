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Саутгейт объяснил вызов Тони, несмотря на обвинения в нарушении им регламента ставок

Саутгейт объяснил вызов Тони, несмотря на обвинения в нарушении им регламента ставок
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Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт объяснил, почему вызвал на матчи отбора ЧЕ-2024 нападающего «Брентфорда» Айвана Тони, несмотря на то, что форвард признал вину в нарушении регламента ставок и ожидает решения Футбольной ассоциации Англии.

«Дело в том, что Айван по-прежнему доступен для своего клуба. Пока ещё не было суда или какого-либо окончательного решения, поэтому я не знаю, на основании чего мы могли его не вызвать.

Перед чемпионатом мира Каллум Уилсон продемонстрировал блестящую форму и набрал форму как раз в нужное время, но в последние несколько недель у него была небольшая травма, которая мешала ему, в то время как Айван был стабилен на протяжении всего сезона. Он играет очень хорошо. Мне нравится его работа в матчах, и он заслуживает своего шанса», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Айван Тони впервые был вызван в сборную Англии в сентябре 2022 года на матчи Лиги наций, но в ноябре не попал в итоговую заявку команды на чемпионат мира в Катаре.

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