Кукуляк ошибочно не назначил пенальти на Тюкавине в моменте с фолом Клаудиньо
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение московского «Динамо» по эпизодам матча четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:1, 4:5 по пенальти в пользу бело-голубых). Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Игрок «Зенита» Клаудиньо ударил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади. Падение игрока московского клуба вызвано исключительно последствиями контакта с бразильцем, который фактически нарушил правила. Главный арбитр Евгений Кукуляк ошибся, не назначив пенальти в этом эпизоде.
Также судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева на 73-й минуте матча.
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