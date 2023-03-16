ФИФА обязала «Юргорден» рассчитаться с «Зенитом» за аренду Васютина
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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала шведский клуб «Юргорден» выплатить «Зениту» необходимую компенсацию за аренду голкипера Александра Васютина. Вратарь находился в «Юргордене» в период с 2021 по 2022 год. За шведский клуб он сыграл 19 матчей.
«Шведский клуб действительно до сих пор не оплатил аренду Александра Васютина за сезон-2021/2022. Ситуация затянулась, и мы обратились в ФИФА за официальным разбирательством. Делопроизводство признало нашу правоту, которая теперь юридически защищена решением ФИФА. Рассчитываем, что «Юргорден» в течение 45 дней закроет свои долги перед нами», — приводит «РИА Новости Спорт» слова пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.
Александр Васютин является воспитанником академии «Зенита».
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