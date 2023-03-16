Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ

Александр Мостовой: ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о судейских скандалах в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Складывается ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Но здесь зависит от ажиотажа. В основном про судейство говорят на матчах «Спартака», «Зенита», «Динамо», ЦСКА. Ошибки же допускаются не только в матчах наших топовых команд, но и остальных, однако там молчат. Здесь просто подогретый интерес со стороны общественности.

Мы и раньше говорили, что есть человеческий фактор. Просто сейчас вышло на такой уровень, что мы чуть ли не после каждой игры это обсуждаем. Много ошибок. VAR есть — что толку? В каких-то моментах он, конечно, помогает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Червиченко: сейчас судейский корпус в России — гуляй поле. Это отвратительно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023