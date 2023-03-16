«Ливерпуль» и «МЮ» включились в борьбу за трансфер полузащитника «Сельты» Вейги

Полузащитником «Сельты» Габриэлем Вейгой интересуются сразу несколько европейских топ-клубов.
Английские клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за 20-летним полузащитником с целью подписать его уже ближайшим летом, сообщает ESPN GB.
«Ливерпуль» уже заказал отчёты о спортивных показателях и личной жизни Вейги. Для «Манчестер Юнайтед» футболист является запасным вариантом на случай, если клубу не удастся подписать Джуда Беллингема или Френки де Йонга. «Ньюкасл», «Милан» и «Наполи» также наблюдают за прогрессом полузащитника.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» также выбрал Вейгу как альтернативный вариант Джуду Беллингему.
В текущем сезоне чемпионата Испании Вейга сыграл в 24 матчах в составе «Сельты», забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
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