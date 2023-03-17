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Дмитрий Сенников: «Зенит» сыграл невнятно, но их вылет из Кубка России – сенсация

Дмитрий Сенников: «Зенит» сыграл невнятно, но их вылет из Кубка России – сенсация
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал вылет «Зенита» из Фонбет Кубка России после поражения от московского «Динамо».

«Считаю это сенсация. Но таков футбол. За Кубок борются все, отсюда непредсказуемые результаты. Тот же «Локомотив» вылетел по пенальти. Турнир тем и интересен, что порой все зависит от одной игры. «Зенит» сам виноват. При такой поддержке болельщиков сыграл невнятно. Думал, что Питер легко переиграет соперника.

Понятно, почему «Зенит» при Семаке взял всего один Кубок России. До этого была Лига чемпионов, ротация состава. Сейчас тоже были причины – дисквалификация некоторых игроков. Но в целом показалось, что у «Зенита» сейчас небольшой спад.

Не думаю, что Кубок потеряет в интересе из-за вылета действующих чемпионов России. Есть «Спартак» и ЦСКА – две главные команды Москвы. В финале они, скорее всего, не встретятся. Но есть амбициозные «Ростов» и «Краснодар». Тот же Галицкий точно захочет уже наконец завоевать трофей», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

У «Зенита» только один Кубок России при Семаке. Им вообще нужен этот трофей? У «Зенита» только один Кубок России при Семаке. Им вообще нужен этот трофей?
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