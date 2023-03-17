Эдегор прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги Европы

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился эмоциями от вылета своего клуба из розыграша Лиги Европы.

«Я думаю, что мы делали достаточно по ходу некоторых отрезков игры, но большую часть игры мы были не на том уровне, на котором должны были быть. Мы показали не самый лучший футбол. В конце концов, это была напряжённая игра, всё могло сложиться в пользу любой из команд.

У них хорошая команда, мы знали это, мы были готовы. Сегодня дело было больше в нас самих, мы играли не так, как обычно, не с той энергией, что обычно. Теперь мы должны смотреть вперёд. Мы должны помнить, что это отличный сезон, это тяжелый удар – вылететь из этого соревнования. Но теперь мы с нетерпением ждём чемпионата, это всё, что мы можем сейчас сделать.

Мы выигрываем и проигрываем вместе. Когда мы выигрываем, все счастливы, когда мы проигрываем, мы должны воспрянуть духом. Ещё раз — мы выигрываем и проигрываем вместе», — приводит слова Эдегора ВВС.

Напомним, «Спортинг» обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1 в основное время, 5:3 в серии пенальти).

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