Рай Влут оценил шансы «Урала» пройти в финал Кубка России
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Нидерландский полузащитник екатеринбургского «Урала» Рай Влут оценил шансы клуба пройти в финал Фонбет Кубка России. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» сыграл вничью с московским «Спартаком» — 1:1. Ответная встреча запланирована на начало апреля.
«Ничья со «Спартаком» в Москве — хороший результат. Перед вторым матчем дома мы будем в отличном положении. Пройти в финал вполне реально. Может ли «Урал» выиграть Кубок России? Я считаю, что у нас очень сильная команда. Мы можем обыграть любого, если будем играть на все сто процентов. Наша команда находится на подъёме. Думаю, что мы можем быть опасны для каждого соперника», — сказал Влут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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