Станислав Черчесов и Сердар Азмун встретились после матча Лиги Европы

Иранский нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов» в Российской Премьер-Лиге, на своей официальной странице в социальных сетях выложил фотографию с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, ныне возглавляющим венгерский «Ференцварош».
Фото: Из личного архива Сердара Азмуна
Тренер и нападающий встретились после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером» в Будапеште (0:2). Азмун подписал фотографию: «Счастлив увидеться с вами».
Азмун провёл на поле 71 минуту, после чего был заменён. В двухматчевом противостоянии оказалась сильнее команда иранского футболиста, которая смогла квалифицироваться в четвертьфинал Лиги Европы.
- 17 марта 2023
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