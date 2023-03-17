Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о восстановлении после травмы

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о восстановлении после травмы.
«Думаю, что уже нахожусь на финальном этапе. Все упражнения делаю без ограничений и с мячом уже работаю, какие-то беговые упражнения. Поэтому чувствую себя комфортно, нога чувствует себя комфортно. В целом надеюсь как можно быстрее вернуться.
Полечу ли в Оренбург? Списка ещё нет, но хотелось бы. Может быть, даже и выйти где-то под конец. Очень хочется помочь ребятам, хотя бы, если не на поле, то просто мысленно. Находясь вместе с ними, как-то подбадривая, поэтому хотелось бы поехать в Оренбург.
Если никаких форс-мажоров не произойдёт, думаю, с «Ахматом» смогу выйти на поле. Но всё будет зависеть от того, как будет проходить лечение», — сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе.
- 17 марта 2023
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