Де Пауль: «Атлетико» — дом Симеоне, но я думаю, что он мечтает тренировать Аргентину

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль выразил мнение, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне в будущем может рассматривать возможность работы в национальной команде.

«Могу ли я представить Симеоне в качестве главного тренера сборной Аргентины? «Атлетико» — его дом, но я думаю, что у него есть такая мечта. В Мадриде у него есть всё и даже больше, но я думаю, что у него есть желание руководить национальной командой», — приводит слова Де Пауля «твиттер» El Larguero.

Напомним, нынешним главным тренером сборной Аргентины является Лионель Скалони, с которым аргентинцы выиграли Кубок Америки — 2021 и чемпионат мира — 2022.

«Атлетико» вырвал победу у «Жироны» благодаря голу Мораты

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.