Де Пауль: «Атлетико» — дом Симеоне, но я думаю, что он мечтает тренировать Аргентину

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль выразил мнение, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне в будущем может рассматривать возможность работы в национальной команде.
«Могу ли я представить Симеоне в качестве главного тренера сборной Аргентины? «Атлетико» — его дом, но я думаю, что у него есть такая мечта. В Мадриде у него есть всё и даже больше, но я думаю, что у него есть желание руководить национальной командой», — приводит слова Де Пауля «твиттер» El Larguero.
Напомним, нынешним главным тренером сборной Аргентины является Лионель Скалони, с которым аргентинцы выиграли Кубок Америки — 2021 и чемпионат мира — 2022.
«Атлетико» вырвал победу у «Жироны» благодаря голу Мораты
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 17 марта 2023
-
15:40
-
15:26
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:08
-
15:04
-
15:00
-
14:40
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:24
-
14:19
-
14:17
-
14:10
-
14:04
-
13:56
-
13:53
-
13:40
-
13:38
-
13:24
-
13:23
-
13:16
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:29
-
12:20
-
12:19