Андрей Червиченко: «Зенит» к финишу не очень готов. Пока чемпион неубедителен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил готовность «Зенита» ко второй части сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
«Самим фактом вылета «Зенита» из Кубка удивлён, а по игре — не очень. Проблема «Зенита» в том, что, когда во второй части чемпионата надо добирать, они оказываются в какой-то яме. Невыразительная игра с «Волгой», с «Динамо», на тоненького отскочили с матче с «Химками». Команда к финишу не очень готова. Пока чемпион неубедителен.
«Динамо» — молодцы. Хотя их победа должна была случиться ещё немного раньше. Но я понимаю, почему арбитр не поставил пенальти. Костя Тюкавин, получив по ноге, сначала встал на обе ноги, а потом уже начал заваливаться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России в серии пенальти — 5:4. Основное время матча завершилось вничью — 1:1.
- 17 марта 2023
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