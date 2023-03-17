Слуцкий: для меня Пиняев — российский Винисиус Жуниор

Экс главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве, сравнив его с форвардом мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.
«Пиняева знаю хорошо и очень давно, мы за ним следили много раз. Мне кажется, он был мечтой клубов РПЛ, просто для каких-то команд лиги он был мечтой ещё до перехода в «Крылья Советов». Например, «Рубин». Могу сказать, что мы пытались вести переговоры с его представителями о переходе к нам. После «Крыльев» он стал мечтой для всех команд, Зарема Салихова бесконечно говорит, что жалеет о том, что Пиняев не оказался в «Спартаке».
Пиняев — наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей — российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов. Учитывая возраст Пиняева, у него есть все шансы стать из Винисиуса Антуаном Гризманном (смеётся)», — сказал Слуцкий во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Гол Винисиуса «Эспаньолу». Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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