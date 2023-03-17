Дмитрий Тарасов: я бы пиво вернул на стадион

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался по поводу Fan ID.
«Я бы, безусловно, вернул болельщиков. Я за отмену Fan ID, я понимаю болельщиков. Болельщики футбола — это всё. Всё усложняется, для чего — непонятно. На стадионах везде камеры, какого-то хулигана можно вычислить, нет?
Сто процентов я бы пиво вернул на стадион. Мне кажется, это круто. Я с отцом в детстве ходил на «Локомотив», это как традиция — необязательно ужираться. Ну ужрался — выведите, поставьте запрет на три матча. Болельщик должен прийти как на праздник, футбол — это праздник. Пиво и футбол — это для болельщиков 100%.
И от медиафутбола чуть-чуть отдам — я за чистое время. Я считаю, что чистое время — это топ. Смотрел последний ЧМ, сколько там добавляли, ну это несерьёзно. И даже со Слуцким разговаривал, он говорит, что тоже поддерживает эту историю. Не будет задержек, больше футбола будет», — сказал Тарасов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 17 марта 2023
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