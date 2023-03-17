«Зенит» забил три мяча «Краснодару» в матче 2-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 17 марта, на стадионе академии ФК «Краснодар» прошёл матч 2-го тура женской Суперлиги. Местный «Краснодар» встречался с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Финальный свисток Наили Хасановой зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт на 28-й минуте: с передачи Любови Кипятковой отличились Ана Диаш. «Краснодар» сравнял счёт на 37-й минуте: с паса Даниэлы Басаевой точный удар нанесла Медея Жаркова. Она же на 50-й минуте матча стала автором автогола, который вывел «Зенит» вперёд. Итоговый счёт в матче установила Диаш, забившая третий мяч в ворота «быков» на 64-й минуте. 3:1 — победа «Зенита».
Действующий чемпион России начинает сезон с двух побед в двух матчах: в первом круге «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (5:0), а «Краснодар» проиграл «Ростову» (1:2).
- 17 марта 2023
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