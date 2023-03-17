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Готовимся к матчам сборной вместе с «Чемпионат Brainboy»

Готовимся к матчам сборной вместе с «Чемпионат Brainboy»
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21 марта в 20:00 в баре Liberty состоится очередная футбольная игра «Чемпионат Brainboy» от Championat.com. Приходи вспоминать состав российской сборной, узнавать интересные детали и выигрывать крутые призы!

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора.

Проведите время с неизменным ведущим Даниилом Махалиным и получите самые крутые призы! Cоберём самых эрудированных болельщиков в одном месте – приходите на квиз!

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Проведи вечер на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»
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Заглавное фото: «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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