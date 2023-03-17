Готовимся к матчам сборной вместе с «Чемпионат Brainboy»
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21 марта в 20:00 в баре Liberty состоится очередная футбольная игра «Чемпионат Brainboy» от Championat.com. Приходи вспоминать состав российской сборной, узнавать интересные детали и выигрывать крутые призы!
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора.
Проведите время с неизменным ведущим Даниилом Махалиным и получите самые крутые призы! Cоберём самых эрудированных болельщиков в одном месте – приходите на квиз!
Новость по темеПроведи вечер на футбольной игре «Чемпионат Brainboy»
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