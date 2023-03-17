Соломатин — о невызове Чалова в сборную: есть люди, которые качественнее проявили себя
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Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал отсутствие форварда армейцев Фёдора Чалова в основном составе сборной России на мартовские товарищеские матчи со сборными Ирака и Ирана.
«Что касается непопадания Фёдора Чалова в основной список сборной России — этот вопрос нужно задавать Валерию Георгиевичу. Значит, на данном этапе есть люди, которые, возможно, качественнее проявили себя. Я не настолько сейчас слежу за футбольными событиями. Но удивляться тут нечему», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
Товарищеский матч с Ираном пройдёт 23 марта в Тегеране, с Ираком подопечные Валерия Карпина сыграют 26 марта в Санкт-Петербурге. Начнётся мартовский сбор 19 марта в Новогорске.
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