Эммерсон: нет ничего безумного в 16-матчевой беспроигрышной серии «Урала»
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Защитник «Урала» Эммерсон прокомментировал тот факт, что клуб не проигрывает 16 матчей подряд во всех турнирах.
«Мы довольны, что в очередной раз сыграли вничью в Москве. Надеемся, что обыграем «Спартак» в Екатеринбурге. Думаю, в Кубке со «Спартаком» мы сыграли лучше, чем в чемпионате. Разобрали с тренерами прошлую встречу, сделали выводы и чуть-чуть поправили нашу игру в обороне.
Нет ничего безумного в 16-матчевой беспроигрышной серии «Урала» — это наша совместная работа. У команды есть запредельное желание и полная концентрация — всё закономерно!» — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Эммерсон выступает за «Урал» с лета 2022 года, перейдя в клуб на правах свободного агента.
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