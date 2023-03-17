Основной вратарь «Сампдории» выбыл до конца сезона

Голкипер «Сампдории» Эмиль Аудеро будет вынужден перенести операцию и не вернётся до конца сезона. 9 марта на тренировке Аудеро вывихнул плечо, из-за чего был вынужден пропустить матч 26-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (2:4).

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, после консультаций с профессором центра в Форли и сдачи клинических анализов было принято решение об операции на правом плече вратаря. Операция будет проведена в ближайшие дни.

Аудеро выходил в основном составе «Сампдории» в каждом из 25 матчей текущего сезона Серии А. В последней игре с «Ювентусом» его заменял 19-летний словенец Мартин Турк. Именно на него, судя по всему, придётся сделать ставку наставнику генуэзцев Деяну Станковичу.

«Сампдория» занимает 20-е, последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, в её активе 12 очков, отставание от спасительной 17-й строчки составляет 12 очков.