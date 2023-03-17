Президент «Легиона» Лахиялов: Спаллетти — лучший тренер из работавших в России
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Экс-игрок «Анжи», а ныне президент «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В принципе, все результаты оказались предсказуемыми. Единственная интрига заключалась в исходе матча «Порту» – «Интер». Я, конечно, рад, что «Интер» прошёл дальше. Ещё, конечно, надо отметить пять голов Холанда в одном матче.
Он просто машина по забиванию голов. «Реал» одержал дежурную победу над «Ливерпулем». И, конечно, результаты «Наполи» впечатляют. Я думаю, Спаллетти провёл там колоссальную работу. Из всех тренеров, которые работали в России и на клубном уровне, и в сборной, я думаю, Спаллетти – самый сильный специалист», — цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».
Новость по темеСтали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
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