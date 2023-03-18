Венгер: все хотят создать новых Мбаппе и Месси, но важнее дать шанс каждому ребёнку в мире

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что ФИФА и другие представители футбольного мира должны нести ответственность за то, чтобы все дети, мечтающие заниматься данным видом спорта получили должное образование. Именно это, по мнению французского специалиста, должно быть главной задачей организации, а не поиск новых игроков, которые смогут выйти на уровень звёзд «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

«Общество несёт ответственность за то, чтобы каждый талантливый ребёнок имел шанс получить футбольно образование. Конечно, мы все хотим создать новых Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, но самое главное — дать шанс каждому ребёнку в мире», — приводит слова Венгера официальный «твиттер» ФИФА.

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