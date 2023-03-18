Егорычев: я изменился после работы с психологом, он может направить на нужную дорогу

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о работе со спортивным психологом.

«Работа с психологом Владимиром Сафоновым? Я поддерживаю с ним связь, да. Разные темы поднимает: вопросы в команде и на поле. Это очень полезная работа. Конечно, работая с ним, я изменился. Это вопрос коммуникаций в команде и вопрос взаимодействия с тренерским штабом. Их много, на самом деле. Не буду вдаваться в подробности. Психолог может направить на правильную дорогу. Всё-таки ответственность на тебе, и ты действуешь больше со взрослой позиции», — приводит слова Егорычева Sport24.

Сегодня, 18 марта, в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги «Урал» на своём поле встретится с «Динамо». Игра начнётся в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.