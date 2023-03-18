Видео: форвард «Арсенала» Букайо Сака созвонился с Ким Кардашьян и её детьми

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака пообщался с семьёй известной модели и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян после матча «канониров» с португальским «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы (1:1, 3:5 пен.).
Сака созвонился с Кардашьян по видеосвязи. Футболист обсудил с детьми суперзвезды прошедший матч со «Спортингом», который они посетили. Англичанин пообещал детям подарить им свои футболки при их следующем посещении матча «Арсенала», а те с подачи матери ответили, что приедут на игру только в случае, если «пушкари» одержат победу в АПЛ. Сака заявил, что победа в чемпионате Англии для его команды — лишь вопрос времени.
«Арсенал» лидирует в АПЛ с 66 набранными очками после 27 сыгранных матчей, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков.
- 18 марта 2023
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