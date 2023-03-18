Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев высказался о победе над «Спартаком»

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев высказался о победе над «Спартаком»
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе над московским «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Понравилось, что игра получилось интересной с большим количеством опасных моментов у обеих команд. Сейчас объективно «Зенит» и «Спартак» выгодны отличаются от всех других по уровню. Тем и приятнее и ценнее сегодняшняя победа», — сказал Андреев в беседа с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В активе подопечных Марцела Лички после матча со «Спартаком» 31 очко. Уральцы вышли на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, опередив грозненский «Ахмат» и «Краснодар», у которых ещё есть матчи в запасе. От «Спартака» «Оренбург» отстаёт на девять набранных баллов.

Новость по теме
«Оренбург» уступает только «Зениту» по очкам, набранным в домашних матчах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023