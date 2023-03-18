РФС подтвердил, что Миранчук не сыграет за сборную России из-за травмы

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о том, что полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук не примет участия в сборах национальной команды в марте.

Ранее в итальянском клубе сообщили о том, что приблизительное время восстановления Миранчука после травмы займёт около 10 дней. Таким образом, полузащитник пропустит товарищеские матчи сборной России с Ираном и Ираком, которые запланированы на следующей неделе. У Миранчука была обнаружена травма приводящей мышцы левого бедра.

27-летний российский футболист также не примет участия в следующем матче «Торино», который состоится завтра, 19 марта. Туринцы на своём поле примут лидирующий в Серии A «Наполи» во встрече 27-го тура чемпионата Италии.