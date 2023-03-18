Гильермо Абаскаль объяснил поражение «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2).
«Мы сами виноваты, что проиграли «Оренбургу». Позволили сопернику забить два гола в первом тайме. «Оренбург» использовал свои сильные качества — быстрые атаки. Мансилья был очень хорош. Во втором тайме попытались перевернуть игру: у нас были моменты, как и у соперника. Селихов сделал отличный сейв. У нас было не меньше четырёх хороших моментов, но где-то не хватило. К сожалению, сегодня не получилось. Но нам нужно продолжать работать. Мы должны верить в то, что делаем, по-хорошему разозлиться. Такое бывает, что фортуна поворачивается спиной — мы должны правильно отреагировать», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 18 марта 2023
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