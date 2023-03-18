Гильермо Абаскаль: не знаю, поедет ли Джикия в сборную России. Я не врач

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с повреждением капитана команды Георгия Джикии в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2). Ранее Джикия был вызван на мартовский сбор национальной команды России, который стартует 19 марта.

«Не знаю, поедет ли Джикия в сборную России. Я не врач. Обязательно сообщим информацию после обследования», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джикия дёрнул заднюю поверхность бедра и был заменён на 76-й минуте встречи. На поле вместо него появился нападающий Кейта Бальде.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 20 матчей. «Оренбург» поднялся на шестую строчку, заработав 31 очко. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).