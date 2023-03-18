Билялетдинов: «Локо» переварит вылет из Кубка и проведёт цельный матч с «Краснодаром»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром».

«Я не знаю, что ожидать от «Локомотива» после кубковой игры. Надеюсь, команда проведёт цельный матч с «Краснодаром». До этого были неплохие игры с «Ахматом» и «Ростовом», а в Кубке не было цельной игры. Хочется верить, что они достойно проведут этот матч, добьются положительного результата. Жду много голов.

Сейчас стоят определённые задачи в чемпионате, нужно набирать больше очков. Мне кажется, что вылет из Кубка переварят — всё-таки в команде собрались профессионалы. Это жизнь — по-любому вылетаешь откуда-нибудь», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

Матч «Локомотива» и «Краснодара» пройдёт сегодня, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.