Орещук: было заявлено, что делаем новую сборную, но вызывают трёх 35-летних футболистов

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал окончательный состав национальной команды России на тренировочный сбор, который стартует 19 марта.

«Чалов не показывает ту игру, которую хотелось бы видеть, но Писарского, считаю, неправильно отцепили из состава сборной. Вызвано три нападающих и 25 защитников – это сильно, меня это улыбает. Давайте сразу 30 защитников возьмём и одного нападающего, тоже неплохо будет. Я не понимаю, что в сборной делают многие футболисты, но я не тренер и не хочу озвучивать фамилии, неправильно будет. Считаю, что Писарского стоило бы вызвать, он очень хороший. Могли пожертвовать одним защитником вместо него. А невызов Чалова считаю правильным.

Помазун впервые вызван в сборную России, это было понятно, он сейчас неплохо смотрится. Песьякова обязательно нужно было вызвать, я думаю, вы поняли о чём я. Лантратову тяжело было бы с Песьяковым конкурировать. Даже если он будет все мячи ловить, шансов у него не так много.

Денисов заслуженно получил свой первый вызов, молодец. А зачем вызвать 40-летних людей? Мне кто-то сможет объяснить? Мы куда и к чему готовимся? Было заявлено, что делаем новую сборную, но вызывают трёх 35-летних футболистов. Дзюба не проходит в сборную, потому что он старый, а другие проходят. Тогда держитесь одной линии, придерживайтесь её, и всем будет понятно, вопросов не будет», – приводит слова Орещука Metaratings.

На мартовском сборе национальная команда России проведёт два товарищеских матча: с Ираном в Тегеране и с Ираком в Санкт-Петербурге. Встречи состоятся 23 и 26 марта соответственно.